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12 марта • обновлено в 11:27
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Голуби устроили переполох в авиалайнере: видео

1.3т

В Индии голуби пробрались в самолет и устроили там настоящий переполох.

Из-за инцидента рейс пришлось задержать, сообщил индийский журналист, который стал свидетелем сцены, передает Lenta.ru.

Он также обнародовал видео, на котором видно, как голуби летают по салону и не дают себя поймать, несмотря на все попытки сотрудников авиакомпании.

Авиакомпания GoAir, которой принадлежит самолет, извинилась за инцидент, а также за то, что рейс прибыл в Джайпур с 30-минутным опозданием.

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