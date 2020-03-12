Голуби устроили переполох в авиалайнере: видео

В Индии голуби пробрались в самолет и устроили там настоящий переполох.
Из-за инцидента рейс пришлось задержать, сообщил индийский журналист, который стал свидетелем сцены, передает Lenta.ru.
Он также обнародовал видео, на котором видно, как голуби летают по салону и не дают себя поймать, несмотря на все попытки сотрудников авиакомпании.
#Shocking बर्ड-हिट की समस्या से जूझ रहे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 28 फरवरी को जयपुर, उड़ने के लिए तैयार खड़े @goairlinesindia के विमान में दो कबूतर घुसे। कुछ दिन पहले भी यहां बर्ड-हिट के वजह से #goair के विमान के इंजन में आग लग गयी थी। @indiatvnews @AAI_Official @DGCAIndia https://t.co/u9WfJ0mbWN pic.twitter.com/TXMSex4lf5— Nirnay Kapoor (@nirnaykapoor) February 29, 2020
Авиакомпания GoAir, которой принадлежит самолет, извинилась за инцидент, а также за то, что рейс прибыл в Джайпур с 30-минутным опозданием.
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