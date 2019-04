Голливудский актер призвал бойкотировать отели на популярном курорте из-за геев

Популярный Голливудский актер Джордж Клуни и музыкант Элтон Джон призвали к бойкоту люксовых отелей Брунея. Такое решение они приняли в связи с изменениями в законодательстве государства, которые предусматривают избиение кнутом и смертную казнь за однополую связь.

Артисты просят туристов не посещать заведения, которые принадлежат султану Брунея Хассаналу Болкиаху. Об этом сообщает Deadline.

Отметим, бойкот поддержали множество голливудских артистов. Также новые жестокие законы вызвали возмущение среди правозащитных организаций и общественных деятелей.

Напомним, в 2014 году в Брунее начали вводить уголовное право на основе шариата. Радикальные изменения откладывали из-за давления правозащитников, однако теперь они вступили в силу.

Tomorrow, the country of #Brunei will start stoning gay people to death. We need to do something now. Please boycott these hotels owned by the Sultan of Brunei. Raise your voices now. Spread the word. Rise up. pic.twitter.com/24KJsemPGH — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) April 2, 2019

I believe that love is love and being able to love as we choose is a basic human right. Wherever we go, my husband David and I deserve to be treated with dignity and respect - as do each and every one of the millions of LGBTQ+ people around the world. — Elton John (@eltonofficial) March 30, 2019

This atrocity begins today in #Brunei. Please join me and spread the word about the boycott of hotels owned by the Sultan of Brunei. https://t.co/GcJnlbq5nb — Billie Jean King (@BillieJeanKing) April 3, 2019

To think this a possibility makes my soul tremble. Whatever needs/can be done, must/has to be done NOW. Aghast at the mere thought...#ShameOnBrunei #NotInTheNameOfReligion https://t.co/BpLpSS5rYX — Nimrat Kaur (@NimratOfficial) April 3, 2019

I’m with George! George Clooney calls for hotel boycott over Brunei LGBT laws https://t.co/fH01uDiYyM — Luke Evans (@TheRealLukevans) April 3, 2019

Как ране писал OBOZREVATEL, Украина оказалась на 95-м месте в глобальном индексе гей-туризма, а компанию ей составляют Армения, Кабо-Верде, Габон, Грузия, Гондурас, Кыргызстан, Перу и Филиппины.

