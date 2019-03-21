Гигантская волна покалечила туристку во время фотосессии: опубликовано видео

Туристку смыло огромной волной во время того, как она позировала для фото на Бали (Индонезия).

Девушка позировала на камне в нежно-розовом платье, расправив руки в разные стороны. Внезапно сзади поднялась гигантская волна и накрыла ее вместе со снимавшим ролик человеком. Кадры инцидента опубликовало издание Daily Mail (ролик смотрите ниже).

На следующих кадрах видны последствия случившегося: девушка сидит на деревянном стуле в мокрой одежде, пока мужчина промывает ей раны водой.

Туристку "смыло волной" на Бали Daily Mail

Когда видео попало в социальные сети, оно моментально стало вирусным и вызвало негодование пользователей.

"Страшно, что люди не понимают, насколько могущественным может быть океан. Все могло кончиться намного хуже, ей повезло", — писали комментаторы.

Туристку "смыло волной" на Бали Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Бали двое россиян погибли в перестрелке с индонезийской полицией после ограбления обменного пункта.

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