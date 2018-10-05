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Гибель туристов в Египте: стало известно о новом скандале в отеле ''смерти''

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Стало известно о том, как персонал гостинницы Steigenberger Aqua Magic 5* на курорте Хургада, где погибли туристы из Британии, нарушает правила санитарии при приготовлении пищи для гостей.

Об этом сообщил отдыхавший там турист из Великобритании Ник Мэлли, передает The Sun. По его словам, официанты отеля брали сырое мясо с подносов, чтобы приготовить его, прежде чем положить его обратно на те же подносы.

Источник фото: The Sun

Источник фото: The Sun

Гибель туристов в Египте: стало известно о новом скандале в отеле ''смерти''
Гибель туристов в Египте: стало известно о новом скандале в отеле ''смерти''
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Гибель туристов в Египте: стало известно о новом скандале в отеле ''смерти''
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Турист был настолько шокирован увиденным, что сократил свой двухнедельный отпуск и все это время питался только рисом и хлебом, чтобы избежать отравления. Как сообщили в отеле, после этого шеф-повар был отстранен от работы и проводится расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Хургаде в одном из номеров отеля была найдена мертвой пара туристов из Британии. Их дочь заявила полицейским, что в номере ее родителей "было что-то, что их убило".

Место
Египет
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