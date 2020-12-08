Геодезисты изменили высоту Эвереста: опубликованы результаты исследования

Во вторник, 8 декабря, геодезисты Китая и Непала заявили, что высота самой высокой в мире горы Эверест оказалась выше на 86 сантиметров. На сегодняшний день ее вершина составляет 8 848,86 метра над уровнем моря.

Как выяснилось, ранее Катманду и Пекин спорили о том, какая же все-таки высота Эвереста. У каждого из них были свои аргументы, пишет CNN.

Так, геодезисты из Китая утверждали, что высота на четыре метра ниже – этому послужило землетрясение в Непале в 2015 году. Но непальцы отрицали это и поэтому на протяжении долгих лет между странами были споры.

В итоге была осуществлена совместная экспедиция на Эверест, в ходе которой геодезисты определили новую официальную высоту горы. Ее рассчитали с помощью геодезических данных, нивелира, гравиметра и GPS.

Геодезисты провели исследование на Эвересте CNN

Напомним, Эверест является высочайшей вершиной Земли. Гора находится в Гималаях в хребте Махалангур-Химал, по которому проходит граница Непала и Китая. Кроме того, Эверест имеет форму трехгранной пирамиды, и вершина состоит из осадочных отложений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинец Тарас Поздний рассказал о восхождении на Эверест. Экспедиция была рассчитана на 60 дней.