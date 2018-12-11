Где отпраздновать Новый год-2019 в Украине: топ-5 мест

Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Поэтому если вы еще не решили, куда пойти, OBOZREVATEL подготовил для вас топ-5 украинских городов, в которых можно провести незабываемые новогодние каникулы.

Киев

Фото: Politeka

На новогодние каникулы Киев преображается, превращаясь в сказочный городок, предлагающий много разных вариантов для празднования Нового года и Рождества.

Традиционно празднование будет происходить на Софийской и Михайловской площадях. Именно здесь будет установлена главная елка страны, а также построен зимний городок, который полностью перенесет вас в атмосферу праздника. Там вы сможете погулять, согреться глинтвейном, купить сувениры и отведать традиционные украинские блюда.

Одесса

Фото: Сегодня

Зимняя жемчужина у моря встретит вас красивой иллюминацией и дружелюбно настроенными жителями. Также на Думской площади вас будет ожидать нарядная елка, новогодняя ярмарка, сувениры и развлечения.

Прогулки по вечернему городу в его мерцающих огнях создадут особую романтичную атмосферу. Также во многих заведениях здесь предлагают праздничную программу, вкусные ужины с деликатесами и караоке. Поэтому отправляйтесь туда, куда пожелает душа.

Несмотря на холодный период, вы также можете встретить Новый год в каком-нибудь ресторане у моря, с горячим глинтвейном и любимым человеком.

Львов

Фото: Факти ICTV

Львов — самое популярное туристическое направление в зимний период. В этом городе есть все для идеального новогоднего отдыха: праздничная площадь Рынок и рождественская ярмарка, разнообразие мест для прогулок и невероятное количество атмосферных кафе. Главное — заранее забронировать столик, ведь желающих прочувствовать львовский колорит очень много.

Для разнообразия поднимитесь на гору Высокий Замок, чтобы полюбоваться панорамой города.

Черновцы

Фото: fakty.com.ua

Хотите побывать в рождественской Вене или Париже? Тогда отправляйтесь в Черновцы. Это невероятно уютный, красивый город, которому есть чем вас удивить.

Исторический центр города в зимнее время выглядит завораживающе: индустриальные пейзажи перемежаются с колоритными двориками, а архитектура магически взаимодействует с видами гор.

Также здесь есть масса уютных кофеен и ресторанчиков, дружелюбные жители и сказочная атмосфера. Кроме того, в центре города будет проводиться новогоднее празднование.

Карпаты

Фото: Вести

Для тех, кто не хочет мерзнуть возле городской елки, есть прекрасный вариант активно провести Новый год в Карпатах. Здесь вы сможете покататься на лыжах и сноуборде и получить дозу адреналина на год вперед.

Также вы можете наслаждаться чистым воздухом и красотой заснеженных гор.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, сколько будет выходных на Новый год и Рождество-2019 в Украине.