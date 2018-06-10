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Любимые страны украинцев: топ-10 от Google

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Google Украина в своем официальном блоге обнародовал рейтинг самых популярных среди украинцев направлений отдыха согласно запросам пользователей в поисковой системе.

Первое, второе и третье место среди любимых нашими туристами стран вполне ожидаемо заняли Турция, Египет и Болгария. Четвертое и пятое место - у Грузии и Бали (Индонезия). Кипр и Греция - на шестой и седьмой позициях.

Заключительные места в рейтинге самых популярных в Украине зарубежных направлений заняли Тунис, Хорватия и Таиланд.

В целом рейтинг зарубежных курортов по запросам украинцев в Google выглядит так:

1) Турция

2) Египет

3) Болгария

4) Грузия

5) Бали (Индонезия)

6) Кипр

7) Греция

8) Тунис

9) Хорватия

10) Таиланд

Как писал OBOZREVATEL, Турция решила избавиться от бедных туристов

Место
Турция
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