Любимые страны украинцев: топ-10 от Google

Google Украина в своем официальном блоге обнародовал рейтинг самых популярных среди украинцев направлений отдыха согласно запросам пользователей в поисковой системе.
Первое, второе и третье место среди любимых нашими туристами стран вполне ожидаемо заняли Турция, Египет и Болгария. Четвертое и пятое место - у Грузии и Бали (Индонезия). Кипр и Греция - на шестой и седьмой позициях.
Заключительные места в рейтинге самых популярных в Украине зарубежных направлений заняли Тунис, Хорватия и Таиланд.
В целом рейтинг зарубежных курортов по запросам украинцев в Google выглядит так:
1) Турция
2) Египет
3) Болгария
4) Грузия
5) Бали (Индонезия)
6) Кипр
7) Греция
8) Тунис
9) Хорватия
10) Таиланд
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