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Где не селиться в отеле: назван самый опасный этаж  

2.2тЧитать новость на украинском

Специалисты в индустрии путешествий рассказали, на каких этажах в отеле селиться опасно.

Автор книги о гостиницах Сара Шлихтер порекомендовала не останавливаться на первом этаже, сообщает The Sun.

Она также добавила, что многие эксперты советуют выбирать между третьим и шестым этажами, так как они расположены достаточно высоко.

"В них будет труднее проникнуть мошенникам, и они ближе к пожарным лестницам", — пояснила Шлихтер.

Кроме этого, следует всегда самостоятельно отслеживать по навигатору дорогу, по которой везет таксист, а также сообщать родственникам и друзьям о своих планах и передвижениях.

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По ее словам, наличные деньги лучше хранить в обуви или колпачке от губной помады, а другие ценные вещи разложить по разным сумкам или карманам.

Также Шлихтер подчеркнула, что, если человек путешествует в одиночестве, то следует взять на ресепшене два ключа от номера. Один нужно положить в кошелек, а другой – в карман.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Египте хотят поднять цены на отели.

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