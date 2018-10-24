Гавайский остров был стерт с лица земли: шокирующие подробности

Один из островов Гавайского архипелага исчез под водой после урагана "Валака".

Полное затопление участка суши подтвердили полученные со спутника изображения, об этом сообщает Sciencealert.com (чтобы посмотреть видео доскрольте новость до конца).

По словам ученых, последний раз остров, который называли Восточным, обследовали в июле 2018 года. Уже тогда они знали, что он затонет, но предполагали, что на это уйдет еще несколько десятилетий.

Несмотря на то, что остров Восточный был достаточно небольшим (его длина составляла один километр, а ширина - 120 метров), он имел важное значение для местной дикой природы. На нем проживали гавайские тюлени-монахи и зеленые черепахи, которые незадолго до урагана перебрались на другие острова Гавайского архипелага.

На данный момент исследователи пытаются понять, какой вред исчезновение острова может нанести животным.

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