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Французский фермер 4 года прятал череп древнего животного: фото

2.1тЧитать новость на украинском

Французский фермер, в течение четырех лет прятал череп далекого предка слонов - пиренейского мастодонта. Эти животные жили на Земле около 11-13 миллионов лет назад.

Отмечается, что мужчина решил скрыть находку, поскольку не хотел привлекать к себе внимание, пишет ScienceAlert.

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Позже он все-таки связался с Тулузским музеем, так как не знал, что делать с черепом животного.

"Только тогда, когда мы поехали туда в 2017 году, мы поняли значимость открытия", - сообщили в музее.

Sciencealert

Найденные останки стали первым полным черепом этого вида. Ранее исследователям удавалось выявить лишь несколько зубов. Поиски остальной части тела мастодонта пока не дали результата.

Как ранее писал OBOZREVATEL, появилась канатная дорога между двумя странами.

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