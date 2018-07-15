Французский фермер 4 года прятал череп древнего животного: фото

Французский фермер, в течение четырех лет прятал череп далекого предка слонов - пиренейского мастодонта. Эти животные жили на Земле около 11-13 миллионов лет назад.

Отмечается, что мужчина решил скрыть находку, поскольку не хотел привлекать к себе внимание, пишет ScienceAlert.

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Позже он все-таки связался с Тулузским музеем, так как не знал, что делать с черепом животного.

"Только тогда, когда мы поехали туда в 2017 году, мы поняли значимость открытия", - сообщили в музее.

Sciencealert

Найденные останки стали первым полным черепом этого вида. Ранее исследователям удавалось выявить лишь несколько зубов. Поиски остальной части тела мастодонта пока не дали результата.

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