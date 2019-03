Французский ''Человек-паук'' покорил небоскреб в Париже: захватывающие фото и видео

Французский скалолаз Ален Робер по прозвищу "Человек-паук" поднялся без страховки на 185-метровую башню компании Engie в деловом квартале Дефанс.

Как сообщает Tribune de Geneve, свою инициативу 56-летний мужчина посвятил стремлению спасти собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), который находится в процессе разрушения (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам Робера, для исторического наследия Франции необходимы €150 млн. Общество друзей Нотр-Дам де Пари пытается найти меценатов как в собственной стране, так и за рубежом.

"Ален Робер не связывался с нами, мы его не просили ни о чем, но эта акция может нам помочь", – рассказал Андре Фино, отвечающий за связь собора и ассоциации, уточнив, что они такой поступок не одобряют.

Восхождение на башню прошло без происшествия и заняло у Робера 45 минут. Снизу собрались зеваки, полицейские и поклонники.

Dubbed the "French Spider-Man," Alain Robert scaled a Paris skyscraper without a harness to raise funds for the renovation of Notre Dame Cathedral. pic.twitter.com/SdqHDVDDuJ