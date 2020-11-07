Франция усложнила въезд в страну и потребует от туристов тест на COVID-19
Посольство Франции в Украине заявило, что с 11 ноября страна ужесточает въезд в страну.
Теперь все украинцы перед посадкой на авиарейсы во Францию должны будут показать результаты ПЦР-теста, который свидетельствует об отсутствии коронавируса в крови.
Кроме того, тест на COVID-19 должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до вылета.
"Перед посадкой на самолет, следующий во Францию из Украины, всем пассажирам в возрасте от 11 лет необходимо предъявить отрицательный тест на полимеразную цепную реакцию (ПЦР)", – говорилось в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Италии сообщили, что введут дополнительные карантинные ограничения из-за роста количества зараженных COVID-19.