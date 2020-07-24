Евросоюз принял правила путешествий между странами в условиях коронавируса

Совет Европейского Союза утвердил правила для минимизации риска заражения коронавирусом при трансграничных путешествиях.

Соответствующую информацию разместили на сайте Совета. В правилах обозначили основные меры гигиены и инфекционного контроля, которые должны применяться ко всем трансграничным службам коллективного пассажирского транспорта.

Рекомендуемые меры включают в себя, среди прочего:

- физическое дистанцирование или, где это невозможно, использование масок;

- более широкое использование цифровых билетов и проверок билетов цифровым способом;

- соблюдение высоких стандартов циркуляции свежего воздуха и чистоты транспортных средств.

Совет также предлагает Комиссии и государствам-членам продолжать координировать действия по применению транспортных руководящих принципов и рекомендаций по COVID-19, принятых на национальном уровне и на уровне ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, страны Европы готовы закрыть отдельные границы в случае ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19.