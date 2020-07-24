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Евросоюз принял правила путешествий между странами в условиях коронавируса

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Новости
1,8 т.
Евросоюз принял правила трансграничных путешествий

Евросоюз принял правила трансграничных путешествий.

Совет Европейского Союза утвердил правила для минимизации риска заражения коронавирусом при трансграничных путешествиях.

Соответствующую информацию разместили на сайте Совета. В правилах обозначили основные меры гигиены и инфекционного контроля, которые должны применяться ко всем трансграничным службам коллективного пассажирского транспорта.

Рекомендуемые меры включают в себя, среди прочего:

- физическое дистанцирование или, где это невозможно, использование масок;

- более широкое использование цифровых билетов и проверок билетов цифровым способом;

- соблюдение высоких стандартов циркуляции свежего воздуха и чистоты транспортных средств.

Совет также предлагает Комиссии и государствам-членам продолжать координировать действия по применению транспортных руководящих принципов и рекомендаций по COVID-19, принятых на национальном уровне и на уровне ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, страны Европы готовы закрыть отдельные границы в случае ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19.

Отпуск-2020КоронавирусЕвропейский Союз
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