Европу накрыло мощным снегопадом: погибли туристы

В Болгарии погибли два человека из-за схода лавины в горах Пирин в районе горнолыжного курорта Банско.

Как сообщает местное издание Bgnes, спасатели нашли тела сноубордистов на глубине полутора метров в снежной массе.

Пока неизвестно, какое у них гражданство. Уточняется, что в районе схода лавины были еще два туриста, которые чудом не пострадали.

"Четверо лыжников вышли из зоны катания и начали катиться по лавине, двое из них погибли", – сказано в сообщении.

Уточняется, что из-за сильных снегопадов в болгарских горах сохраняется высокая опасность схода лавин. Местные власти призвали к строгому соблюдению правил поведения.

11 января недалеко от Банско также нашли пятерых подростков из Сербии, пропавших несколько дней назад. Каким образом дети оказались за пределами горнолыжных трасс, неизвестно. Их госпитализировали.

Также снегопады продолжают засыпать Балканы и центральную Европу. На юго-западе Сербии десятки школ не работают из-за непогоды, некоторые села остались без электричества. А в немецком городе Франкфурт-на-Майне были отменены около 120 рейсов.

Более того, в Центральной Австрии военные вертолеты спасли 66 подростков, застрявших в горном домике. В Зальцбурге из-за снегопада закрыли все парки и сады, а также детские площадки и кладбище.

In Altaussee, #Austria, they don’t use snowplows to clear the roads. They use steam shovels to remove the literal tons of #snow that has fallen in last 2 weeks. pic.twitter.com/WXempgUnS2