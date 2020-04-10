Европа и мир будут закрыты для туризма еще год: в МВД дали прогноз

В ближайшие месяцы не стоит ждать открытия границ между странами, даже если пандемия коронавируса пойдет на спад.

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Как заявил в программе "Бацман" заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, международный туризм может возобновиться где-то через год (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"В ближайшие полгода-год Европа и весь мир будут закрыты для туризма", – отметил он.

По словам замглавы МВД, для украинцев это будет большим стимулом по-новому открыть для себя туристическую Украину.

Он призвал туроператоров стимулировать развитие внутренних туристических маршрутов – походы в Карпаты или прогулки по Днепру.

Как писал OBOZREVATEL, по информации Министерства иностранных дел, за границей от коронавируса скончались уже пять граждан Украины.