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10 апреля • обновлено в 18:06
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Европа и мир будут закрыты для туризма еще год: в МВД дали прогноз

13.3т
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В ближайшие месяцы не стоит ждать открытия границ между странами, даже если пандемия коронавируса пойдет на спад.

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Как заявил в программе "Бацман" заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, международный туризм может возобновиться где-то через год (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"В ближайшие полгода-год Европа и весь мир будут закрыты для туризма", – отметил он.

По словам замглавы МВД, для украинцев это будет большим стимулом по-новому открыть для себя туристическую Украину.

Он призвал туроператоров стимулировать развитие внутренних туристических маршрутов – походы в Карпаты или прогулки по Днепру.

Как писал OBOZREVATEL, по информации Министерства иностранных дел, за границей от коронавируса скончались уже пять граждан Украины.

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Тема
Коронавирус
Персона
Антон Геращенко
Теги
туризм Министерство внутренних дел Украины вирус
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Прощай бисвис... На о к р а и н е начнется волна суицидов...)))
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Снеженко Елена
Снеженко Елена
Это хорошее предложение - развивать внутренний туризм
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Khui Andjei
Khui Andjei
То есть гулять по Дунаю опасно , а по Днепру будет безопасно ? Или украинский каронавирус это фигня , а европейский ай ай ай ? Иди Антон , продолжай вылизывать тарелки , иксперд.
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