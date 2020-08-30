Европейский лоукостер начал зарабатывать на пустых местах в самолете

Немецкий лоукостер Eurowings ввел дополнительную плату для пассажиров за возможность оставить соседнее кресло свободным.

Услуга предоставляется авиакомпанией по цене от 18 евро, но только на европейских рейсах, пишет avianews.com.

В рамках тестового периода за несколько недель, когда новая услуга активно не рекламировалась и предлагалась только через колл-центр, за свободное соседнее кресло заплатили более 5000 пассажиров.

"Полученное одобрение во время периода тестирования показало, что наши пассажиры часто хотят больше комфорта и дистанции на борту. Концепция ультра-лоукостов с начала коронакризиса больше не работает, по крайней мере на нашем домашнем рынке в Германии. Поэтому мы допускаем, что свободные средние кресла станут важной частью сервиса путешествий в будущем", – заявил глава Eurowings Йенс Бишоф.

Отмечается, что пользоваться услугой можно, купив билет по любому классу бронирования.

Пока эту возможность можно забронировать только через колл-центр авиакомпании. В сентябре опция станет доступной для заказа на сайте.

Известно, что ранее лоукостер гарантировал свободное соседнее кресло только пассажирам, купившим билет по самому дорогому тарифу BIZ class.

Как сообщал OBOZREVATEL: