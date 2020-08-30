Европейский лоукостер начал зарабатывать на пустых местах в самолете

Eurowings решила зарабатывать на пустых креслах в самолете. Airline Geeks
Немецкий лоукостер Eurowings ввел дополнительную плату для пассажиров за возможность оставить соседнее кресло свободным.
Услуга предоставляется авиакомпанией по цене от 18 евро, но только на европейских рейсах, пишет avianews.com.
В рамках тестового периода за несколько недель, когда новая услуга активно не рекламировалась и предлагалась только через колл-центр, за свободное соседнее кресло заплатили более 5000 пассажиров.
"Полученное одобрение во время периода тестирования показало, что наши пассажиры часто хотят больше комфорта и дистанции на борту. Концепция ультра-лоукостов с начала коронакризиса больше не работает, по крайней мере на нашем домашнем рынке в Германии. Поэтому мы допускаем, что свободные средние кресла станут важной частью сервиса путешествий в будущем", – заявил глава Eurowings Йенс Бишоф.
Отмечается, что пользоваться услугой можно, купив билет по любому классу бронирования.
Пока эту возможность можно забронировать только через колл-центр авиакомпании. В сентябре опция станет доступной для заказа на сайте.
Известно, что ранее лоукостер гарантировал свободное соседнее кресло только пассажирам, купившим билет по самому дорогому тарифу BIZ class.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Из-за запрета на въезд в Украину иностранцев авиакомпания МАУ решила полностью закрыть ряд рейсов, а по части направлений сократить частоту вылетов.
Напомним, по решению правительства, гражданам других стран с 00:00 28 августа закрыли въезд в Украину в связи с эпидемиологической ситуацией.
Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!