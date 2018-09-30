''Это новый мир'': назван лучший вид туризма

Самый лучший вид "неокультуренного" туризма, без гостиниц и магазинов на каждом шагу - это мотопутешествие. Мотоцикл открывает туристу совершенно новый мир.

Об этом ObozTV рассказал инициатор международного сообщества приключенческого туризма Сергей Чутчев. По его словам, только на мотоцикле можно свободно объехать буквально всю планету.

"Это самый лучший вариант, потому что все равно куда ехать. Даже через океан можно ездить: ты закинул в порту мотоцикл, сам полетел, там забрал его и едешь дальше", - объяснил Чутчев.

Он заверил, что в случае мотопоездки, в отличие от других видов путешествий, можно заниматься чем угодно: выбирать места для альпинизма, сплавляться по рекам и т.д.

"Ты приедешь в одну страну на машине, объездишь её всю, всю изучишь... Но если ты туда же через какое-то время приезжаешь на мотоцикле - это совсем другое место", - заявил эксперт.

"Ты едешь и у тебя весь путь - это путешествие, с того момента, как ты сел на мотоцикл", - подытожил Чутчев.

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