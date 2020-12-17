ЕС разрешил въезд из 8 стран: Украины в списке снова нет

Юрий Сергиенко Новости 22:01, 17.12.2020 Обновлено: 22:30, 17.12.2020

Обновлен список стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию Европейского Союза.

Перечень содержит восемь стран. Он обнародован на сайте Совета Европы 17 декабря.

Так, в ЕС могут без проблем попасть граждане:

  • Австралии,

  • Японии,

  • Новой Зеландии,

  • Руанды,

  • Сингапура,

  • Южной Кореи,

  • Таиланда,

  • Китая (при условии взаимности).

Также Евросоюз рекомендует снимать ограничения на поездки в Китай, Гонконг и Макао, однако при условии подтверждения взаимности.

При этом жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться как жители ЕС для указанной рекомендации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения предупредила о возможной вспышке коронавируса в Европе после Нового года.

В ВОЗ рекомендуют соблюдать противоэпидемические меры и по возможности отказаться от участия в развлекательных мероприятиях.

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