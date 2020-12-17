ЕС разрешил въезд из 8 стран: Украины в списке снова нет

Обновлен список стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию Европейского Союза.

Перечень содержит восемь стран. Он обнародован на сайте Совета Европы 17 декабря.

Так, в ЕС могут без проблем попасть граждане:

Австралии,

Японии,

Новой Зеландии,

Руанды,

Сингапура,

Южной Кореи,

Таиланда,

Китая (при условии взаимности).

Также Евросоюз рекомендует снимать ограничения на поездки в Китай, Гонконг и Макао, однако при условии подтверждения взаимности.

При этом жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться как жители ЕС для указанной рекомендации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения предупредила о возможной вспышке коронавируса в Европе после Нового года.

В ВОЗ рекомендуют соблюдать противоэпидемические меры и по возможности отказаться от участия в развлекательных мероприятиях.