ЕС разрешил въезд из 8 стран: Украины в списке снова нет
Обновлен список стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию Европейского Союза.
Перечень содержит восемь стран. Он обнародован на сайте Совета Европы 17 декабря.
Так, в ЕС могут без проблем попасть граждане:
Австралии,
Японии,
Новой Зеландии,
Руанды,
Сингапура,
Южной Кореи,
Таиланда,
Китая (при условии взаимности).
Также Евросоюз рекомендует снимать ограничения на поездки в Китай, Гонконг и Макао, однако при условии подтверждения взаимности.
При этом жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться как жители ЕС для указанной рекомендации.
Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения предупредила о возможной вспышке коронавируса в Европе после Нового года.
В ВОЗ рекомендуют соблюдать противоэпидемические меры и по возможности отказаться от участия в развлекательных мероприятиях.