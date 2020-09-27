ЕС не откроет границы для украинцев: показатель COVID-19 оказался выше в шесть раз

Украинцам не смогут снять ограничения на необязательные поездки в некоторые государства Европейского Союза из-за плохой эпидемической ситуации с коронавирусом в стране.

Об этом свидетельствуют статистические данные по преодолению негативных последствий распространения COVID-19, предоставленные OBOZREVATEL в аппарате Совета национальной безопасности и обороны.

Напомним, что согласно рекомендациям Совета Евросоюза, от 1 июля 2020 года государства-члены ЕС должны начать отмену ограничений на поездки для резидентов третьих стран, не входящих в ЕС и соответствующих трем установленным на время пандемии критериям. Однако Украина не соответствует двум из них.

Отмечается, что количество новых случаев коронавируса на 100 тыс. населения в течение последних 14 должно быть равно или быть ниже среднего показателя в странах ЕС (по состоянию на 30 июня – 16 случаев на 100 тыс.). Тогда как в Украине оно превышает этот показатель в шесть раз.

На возможность пересечения границ со странами ЕС влияет и общая реакция страны на распространение COVID-19 с учетом таких аспектов, как тестирование, наблюдение, отслеживание контактов, сдерживание, лечение и отчетность. Важно, что наличие и надежность данных из третьих стран имеет первостепенное значение и должно рассматриваться в качестве ключевого критерия для открытия границ. Однако, несмотря на постоянный рост количества ПЦР тестов, показатели Украины (52,9 тыс. тестов на 1 млн человек) остается одним из самых низких в Европе.

С положительного лишь то, что в нашей стране отслеживается тенденция к стабилизации или уменьшению количества новых случаев инфицирования в период 14 последних суток по сравнению с предыдущими двумя неделями. Так, в Украине темпы прироста держатся на уровне от 32% до 27%.

Соответствие течения ситуации с COVID-19 в Украине критериям для снятия ограничений на необязательные путешествия в страны ЕС

Как сообщал OBOZREVATEL, в Евросоюзе заявили, что во многих странах ситуация с распространением COVID-19 гораздо хуже, чем в начале пандемии в марте-апреле 2019 года.