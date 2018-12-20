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/Журнал

Экзотика и низкие цены: названы лучшие места для отдыха на Новый год

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Украинцам, которые желают провести зимние праздники за границей, в этом году стоит обратить внимание на экзотические направления. Именно сейчас они активно развиваются.

Об этом в эфире ObozTV рассказал директор центра развития туризма Украины Владимир Царук. По его словам, на первом месте в этом году стоят Египет и ОАЭ.

"Но тренд этого года – экзотика. На нее очень много программ. Сейчас открылись новые маршруты, в первую очередь на Доминикану. В Таиланд есть прямой рейс МАУ до Бангкока. Есть прямой рейс на остров Пхукет – самый популярный остров в Таиланде", – перечислил Царук.

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При этом отдых в Египте в среднем обойдется вам всего в 300-350 долларов за одного человека. И это на семь дней в пятизвездочном отеле и с "все включено", заверил он.

Пирамиды Египта

Пирамиды Египта

"А Доминикана, допустим, если брать посленовогодний период и учитывая конкуренцию там, в среднем выйдет в 1200-1400 долларов за 10-11 ночей", – добавил эксперт.

Ранее OBOZREVATEL предупреждал, что из-за военного положения свои рейсы в Украину отменила авиакомпания Bulgaria Air. Решение о возобновлении регулярных полетов будет приниматься в зависимости от нормализации ситуации в Украине.

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Темы
ОтдыхНовый годРождество и Новый ГодПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Владимир Царук
Место
Украина
Теги
Украинатуризмотдыхцены на отдыхНовый год
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