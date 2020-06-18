Экзотические страны, богатые люди и ухаживания от рокеров: VIP-стюардесса поделилась особенностями работы
Стюардесса из Германии по имени Димитра, которая работает VIP-стюардессой, раскрыла интересные особенности своей профессии.
О путешествиях и клиентов она рассказала на YouTube-канале пилота Патрика Биденкаппа.
По словам стюардессы, корпоративные или VIP-стюардессы работают на частных самолетах состоятельных людей. Иногда звезды или влиятельные личности арендуют такие самолеты. Среди клиентов Димитры бывают не только олигархи и миллиардеры, но и бизнесмены, известные личности и целые семьи влиятельных людей.
Питание
Большое внимание уделяется питанию гостей или владельцев небольших самолетов.
"Мы должны обеспечить пассажирам лучшее питание, разработать персональное меню, чтобы сделать полет максимально комфортным", – рассказала стюардесса.
Количество персонала на борту
Димитра отмечает, что чаще всего она является одной бортпроводницей на самолете. Кроме нее рейс обслуживает обычно двое пилотов.
Направления полетов VIP-клиентов
Чаще всего, по словам стюардессы, на частных самолетах она осуществляет перелеты в экзотические страны и европейские столицы или на курорты. Например, она летала в Швейцарию, Португалии, Таиланда или Сен-Мартена.
"Иногда мы проводим неделю на Карибском море, а потом неделями летаем каждый божий день. Это зависит от пассажиров", – отметила она.
Сложности работы VIP-стюардессой
Только кажется, что такая работа – работа мечты. Димитра охотно делится непростыми ситуациями на борту самолета.
"Однажды мы летели без пассажиров, была ночь, и я спала. Один из пилотов закричал, чтобы разбудить меня, и я увидела второго, он лежал на полу. Он потерял сознание из-за сильного пищевого отравления, мне удалось привести его в чувство и предоставить помощь ", – рассказала стюардесса.
Также очень важно в такой работе быть психически уравновешенным человеком и уметь вежливо отказывать гостям, когда их прихоти переходят границу. Очень важно соблюдать принципы профессионализма.
То Димитра более трех недель летала с популярной музыкальной группой Южной Америке. И вот один из солистов группы решил приударить за ней.
"Он всегда стоял в камбузе рядом со мной, когда я готовила блюда. Хотел пойти со мной на свидание. Иногда бывает трудно сказать" нет ", но мне приходилось это делать", – подчеркнула бортпроводница.
Ранее OBOZREVATEL писал о стюардессу, которая рассекретила самые ужасные привычки пассажиров.