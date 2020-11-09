Эксперты оценили риск заразиться COVID-19 в отеле

Анна Паскевич Новости 04:45, 9.11.2020

Во время путешествия с семьей или друзьями в условиях пандемии коронавируса наиболее безопасным вариантом будет размещение в отдельном доме, а не номере отеля.

К такому выводу пришли эксперты из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний США, которые оценили безопасность и возможные риски проживания в отеле, пишет Fox News.

Так, согласно отчету экспертов, в доме гораздо больше свободного доступа к свежему воздуху. Для большей эффективности можно использовать средства для дезинфекции окружающих поверхностей и отказаться от уборки, чтобы в помещение заходило меньшее количество людей.

В то же время самый высокий шанс заразиться COVID-19 будет при съеме жилья наподобие общежития или хостела с общими спальными зонами, отмечают специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущая "Орла и Решки" ранее показала самый дорогой особняк Турции. По словам ведущей программы Василисы Хвостовой, этот дом находится у берегов Босфора.

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