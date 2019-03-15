Эксперты опубликовали странный рейтинг аэропортов мира

Онлайн-сервис поиска авиабилетов Netflights составил рейтинг самых "полезных для здоровья" пассажиров аэропортов.

Для этого эксперты изучили 25 аэропортов и сравнили наличие в них спа, тренажерных залов, помещений для медитации, студий для занятия йогой, зон отдыха, патио, комнат для молитв и беговых дорожек. Полный список опубликован на официальном сайте сервиса.

Аэропорт Франкфурта Агентство Airlife

Новости На популярном курорте в Черногории откроют роскошный отель на сотнях трупов

В результате эксперты признали самым "полезным" международный аэропорт во Франкфурте. На втором месте оказался амстердамский аэропорт Схипхол. За ним последовал аэропорт в Дубае, а затем — аэропорт в Сингапуре.

В десятку рейтинга также вошли международный аэропорт Гонконга, аэропорт в Ванкувере, нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди, аэропорт в Токио, Сан-Франциско и Торонто.

Как ранее писал OBOZREVATEL, пассажир самолета, следовавшего из Пакистана в Австралию, разозлил пилота, умоляя Бога об авиакатастрофе. Из-за поведения мужчины его пришлось высадить из авиалайнера.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!