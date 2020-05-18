Египетские отели получили разрешение на прием туристов

В Египте 18 отелей получили сертификаты безопасности, которые дают возможность возобновить работу, но с определенными ограничениями.

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Изначально загрузка не должна превышать 25%, но с 1 июля она будет увеличена до 50%, сообщили в Министерстве туризма страны.

18 египетских отелей получили сертификат безопасности egyptindependent.com

Работать отели смогут для внутреннего туризма и при условии наличия средств индивидуальной защиты, средств дезинфекции и при полной координации с туристическим ведомством.

Также гостиницы должны оборудовать помещение на случай изоляции постояльцев с симптомами заболевания COVID-19 и подтвержденными анализами.

Сотрудники обязаны проходить экспресс-тесты при въезде в туристические города.

Сертификат безопасности

По данным на 18 мая, в Египте COVID-19 заразились 12 764 человек, из которых выздоровели 3 440 и 645 скончались.

Статистика по заболеванию COVID-19 в Египте

Как сообщал OBOZREVATEL, во время туристического сезона в Египте смогут работать отдельные гостиничные комплексы, однако большая их часть не будет функционировать.