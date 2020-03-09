Египет вводит визы: что нужно знать туристам перед отпуском

С 1 июня 2020 года Египет вводит визы для туристов. Теперь, чтобы отдохнуть на любом курорте страны будет необходимо оформить документ сроком на пять лет.

При этом в страну можно будет въезжать неограниченное количество раз, но оставаться не дольше 90 дней за одно путешествие, пишет Информатор.

Египет Турпром

Сколько стоит виза

Стоимость оформления новой туристической визы в Египте еще не сообщили. Туристические операторы предполагают, что получить документ можно будет за 20-60 долларов. Известно, что в августе в аэропортах Луксора и Асуана будет действовать скидка на визу в размере 10 долларов.

Как получить визу

Получить документ можно будет через электронный визовый портал или в египетском консульстве. Перечня документов для ее получения также пока не объявили. Обычно для подобной визы необходимо указать паспортные данные и информацию о поездке.

Как путешествовать до 1 июня

Сейчас только в некоторых городах Египта действуют визы. Например, в Хургаде туристам за въезд необходимо заплатить 25 долларов. В другие города до 1 июня можно попасть по путевке без каких-либо преград.

Как писал OBOZREVATEL ранее, российским туристам посоветовали не посещать Египет и выбирать для зимнего отдыха другие страны. Путевки на местные курорты не продаются на территории РФ.

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