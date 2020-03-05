В Египте изменили правила посещения страны для туристов, введя новый вид виз. Теперь путешественники смогу максимально пребывать в стране до 90 дней за одну поездку. По визе туристы смогут въезжать неоднократно.

Выдавать ее будут сроком на 5 лет. Изменения вводятся по указанию премьер-министра страны Мустафы Мадбули. Об этом сообщает Egyptian Streets.

Введут визу уже с первого июня текущего года. Оформление документа будет производиться через египетские консульства или на портале по оформлению электронных виз.

Египет вводит новую визу для туристов Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российским туристам посоветовали не посещать Египет и выбирать для зимнего отдыха другие страны. Путевки на местные курорты не продаются на территории РФ.

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