Египет ужесточает правила въезда из-за COVID-19: к чему готовиться туристам

С 1 декабря 2020 года в Египте вступают в силу новые правила относительно оригиналов справок ПЦР-тестов на коронавирус в связи с участившимися случаями подделок документов.

OBOZREVATEL решил проверить данную информацию и пообщался с представителями туроператора Join Up, а также собственником туристического агентства "За три копейки" о том, как обстоят дела с подобными справками и что нужно учитывать туристам при въезде в Египет.

Представители Join Up о новых правилах пересечения границы Египта для граждан Украины

Представители туроператора Join Up подтвердили нам, что с 1 декабря в аэропорту Шарм-эль-Шейха вступают в силу новые правила об оригиналах справок ПЦР-тестов. Туристам необходимо учесть следующее:

тест на коронавирус можно сдать заранее в Украине, но при пересечении границы следует предъявить оригинал документа, с мокрой печатью, на английском и на арабском языке;

на справке должно быть указано время забора материала – до прилета в Египет должно при этом пройти не более 72 часов;

на справке теперь действительно должен быть "водный знак" или QR-код, который ведет на официальный сайт лаборатории.

Самые распространенные ошибки туристов

Представители туроператора отдельно подчеркивают – если сотрудник аэропорта усомнится в подлинности документа, тест на коронавирус придется пройти еще раз, прямо в здании аэропорта по цене 30 долларов с человека.

В Join Up также сообщили, что лично они не проверяют наличие или подлинность справок, поскольку это не входит в их компетенцию. Однако, со слов сотрудников аэропортов в Египте, случаи с поддельными документами бывали, а туристы часто совершают следующие ошибки:

прилетают без оригинала документов или предоставляют результат в электронном виде, который нельзя проверить;

предъявляют справки без печатей;

по ошибке забирают оригинал на русском или украинском языках вместо английского или арабского.

В Join Up также отметили, что к нововведениям туристы относятся негативно, даже несмотря на то, что эти меры направлены на предотвращение распространения COVID и безопасность отдыхающих.

Анна Барабаш, собственник туристического агентства "За три копейки": "Туроператоры выплачивают компенсацию за тесты на Covid-19"

Анна Барабаш также подтвердила, что египетские власти ужесточают проверку подлинности предоставляемых им документов из-за участившихся подделок. Однако, за подобные действия ответственность, согласно украинским законам, нести придется не только туристу, но и фирме, которая выдала ему такие справки.

Владелица туристического агентства советует туристам иметь при себе не только требуемую справку на английском языке с мокрой печатью и QR/штрих-кодом, но также отмечает, что и копии не будут лишними.

Испытывают ли туристы неудобства от изменения правил оформления документов?

Представительница турагенства отмечает, что для туристов особого неудобства изменения не несут, поскольку срок теста позволяет сдать его за 72 часа до пересечения границы, а список аккредитованных лабораторий с их филиалами по регионам довольно большой.

Кроме того, многие туроператоры предоставляют компенсацию за ПЦР-тестирование в размере 799 гривен и таким образом, берут расходы (или часть) на себя.

"Есть еще лаборатории, которые выдают результат всего за 8-12 часов. То есть, тест можно сдать утром и уже к вечеру получить справку в а/п с мокрой печатью и проследовать на регистрацию. Никаких неудобств и сложных нововведений для граждан, которые четко следуют инструкциям, нет", – сообщила Шевчук-Барабаш.

Жизнь, как отметила глава турагенства, осложняется только у фирм, которые строят нелегальный бизнес на оформлении фальшивых справок.

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