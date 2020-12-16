Египет усилил контроль за тестами туристов на COVID-19: названы требования

Для въезда в Египет граждане Украины должны предоставить сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста наCOVID-19, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия.

Это правило касается также детей от 6 лет. Об усилении контроля за достоверностью сертификатов сообщило в Facebook Посольство Украины в Египте.

Каким должен быть сертификат о прохождении ПЦР-теста:

выдаваться на английском языке;

обязательно содержать точную дату и время тестирования;

должен быть выдан официальной лабораторией, зарегистрированной в государстве происхождения документа, содержать печать лаборатории, подпись врача и/или QR-код со ссылкой на результат теста на официальном сайте лаборатории;

не содержать никаких исправлений, поправок;

сообщать о проведенном виде теста;

обязательно указывать, что лицу было проведено тестирование типа RT-PCR .

должен содержать информацию о лице, которому принадлежит тест.

сертификаты, заполненные от руки, не принимаются.

Если в достоверности теста возникли сомнения, у египетской стороны есть право провести повторный по прилету.

Дипломаты напомнили, что если этот тест туриста покажет позитивный результат, граждан изолируют в отдельных корпусах на территории забронированных ими отелей до момента получения отрицательного повторного теста. Гражданам в этом случае запрещается оставлять свои номера.

Украинцам также посоветовали убедиться, что их страховой полис может покрыть расходы на изоляцию и/или лечение коронавируса.

Скриншот

Скриншот

Напомним, 11 декабря Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран "красной" зоны относительно уровня распространения COVID-19. Украинцы должны пойти на самоизоляцию по возвращении из этих государств.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 декабря в Египте введут новые карантинные правила. Магазины, рестораны и другие развлекательные заведения будут работать в ограниченном режиме.