Египет подтвердил готовность открыть аэропорты для туристов: когда можно лететь

Новости 07:53, 15.06.2020 Обновлено: 07:58, 15.06.2020

Министр гражданской авиации Египта Мохамед Манар Анба заявил, что страна вновь откроет все свои аэропорты для регулярных международных рейсов 1 июля.

Об этом сообщил Reuters. Авиарейсы будут возобновляться постепенно.

По словам министра, иностранный туризм пока ограничат курортами в трех прибрежных провинциях. Правительство Египта разработало меры, которые должны быть приняты в самолетах, в аэропортах и ​​гостиницах, чтобы обезопасить здоровье иностранных гостей.

Египет подтвердил готовность открыть аэропорты для туристов: когда можно лететь

Министр туризма Халед аль-Анани добавил, что путешественники из стран с высокими показателями коронавирусной инфекции, согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), должны будут обязательно пройти тестирование до приезда в Египет.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус вернулся в Египет и побил антирекорд в Украине.

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