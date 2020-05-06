Египет объявил об открытии отелей Хургады и Шарм-ель-Шейха: озвучены дата и условия

С 15 мая откроются отели популярных египетских курортов в Хургаде и Шарм-ель-Шейхе, но с определенными ограничениями.

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Изначально в отели будут допускать только граждан страны. Когда откроются границы для иностранных туристов, им придется предоставлять справки об отсутствии коронавируса COVID-19, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на местные СМИ.

"В соответствии с распоряжением министерства туризма и по делам древностей Египта, отели Шарм-эль-Шейха и Хургады возобновят работу 15 мая. На первом этапе загрузка гостиниц должна сохраняться на уровне 25% с последующим ее увеличением до 50% к началу июня", – сказано в сообщении.

Глава ведомства Халед аль-Анани уточнил, что гостиницы должны строго соблюдать рекомендации властей. В них должна быть круглосуточная медицинская служба, сотрудников необходимо ежедневно тестировать на коронавирус и обеспечивать их средствами защиты.

Также обязательно нужно проводить дезинфекцию помещений и территории отеля, измерять температуру у постояльцев, обеспечить их средствами дезинфекции. Уборку номеров нужно проводить раз в день, а мест общественного пользования – ежечасно.

В случае нарушений у отеля отзовут лицензию и закроют.

Как сообщал OBOZREVATEL, турецкие отели летом будут работать с ограничениями. Они будут заполнены максимум на 60%, при заселении у туристов будут измерять температуру и выдавать маски. Также определят карантинную зону, куда будут отправлять постояльцев с подозрением на коронавирус.

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