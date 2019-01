Египет накрыла мощная буря: впечатляющие фото и видео

Египет накрыла мощная песчаная буря 16 января, из-за чего видимость на улицах была практически нулевой.

Как сообщает местное издание Egypt Today, на севере страны резко похолодало и разошелся мощный ветер (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

По данным издания, из-за разгулявшейся стихии было приостановлено морское сообщение в Средиземном и Красном морях. Синоптики предупреждали, что страну накроет песчаная буря, пик которой пришелся на 16 января. Ожидается, что 17 января погода немного улучшится. В Каире и Нижнем Египте пообещали дожди.

Управление дорожного движения посоветовало водителям избегать высокой скорости во время шторма из-за плохой видимости. А местным жителям и туристам порекомендовали по возможности не покидать дома.

Отмечается, что небо над Каиром приобрело оранжевый цвет из-за обилия песка, а в городе образовались пробки. Более того, из-за непогоды закрылись некоторые парки и зоопарки, где дежурят ветеринары для сохранения жизни животных.

Sandstorm in Cairo today. Seriously no filter. 🌬🌬🌬 pic.twitter.com/aYuyW6DZEK