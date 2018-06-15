Мы на Facebook
МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги
ТурцияТурция ЕгипетЕгипетКипрКипрХорватияХорватияБолгарияБолгарияГрецияГрецияЧерногорияЧерногорияИталияИталияФранцияФранцияИспанияИспанияПольшаПольша

Эффектная свадьба в безлюдном Риме: эмоциональные фото

391Читать новость на украинском

Фотографы Ирина и Матей Флоршютц показали в сети эффектную свадьбу в Риме.

Съемку проводили ранним утром, когда на улицах города еще не было людей, пишет Maximum.fm.

"Мы были перед самым Пантеоном на рассвете. Они обменялись обетами перед старинным монументальным храмом, пока город еще спал, а потом пошли улочкам Рима. Церемония была эмоциональной и душевной даже для самых маленьких гостей", – делится Матей.

Новости
Без толп и очередей: альтернативные достопримечательности Рима

Как сообщал OBOZREVATEL, авиакомпания Ernest Airlines запустит прямой рейс из Львова в Рим.

Место
ИталияРим
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги