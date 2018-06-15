Эффектная свадьба в безлюдном Риме: эмоциональные фото

Фотографы Ирина и Матей Флоршютц показали в сети эффектную свадьбу в Риме.

Съемку проводили ранним утром, когда на улицах города еще не было людей, пишет Maximum.fm.

"Мы были перед самым Пантеоном на рассвете. Они обменялись обетами перед старинным монументальным храмом, пока город еще спал, а потом пошли улочкам Рима. Церемония была эмоциональной и душевной даже для самых маленьких гостей", – делится Матей.

Как сообщал OBOZREVATEL, авиакомпания Ernest Airlines запустит прямой рейс из Львова в Рим.