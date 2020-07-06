Две международные авиакомпании возобновили сообщение с Украиной: названы рейсы и расписание

Авиакомпании Ryanair и Flydubai сообщили о возобновлении регулярного сообщения с Украиной.

Ирландская авиакомпания Ryanair и Flydubai из ОАЭ сообщили о возобновлении регулярного сообщения с Украиной.

Как сообщил ресурс avianews, 6 июля Ryanair выполнила первый регулярный рейс из Италии в Украину после отмены карантинных ограничений. Лоукостер доставил пассажиров из Бергамо в аэропорт Борисполь.

Фактическим перевозчиком выступит купленная в 2019 году авиакомпания Malta Air.

Компания сообщила, что для пассажиров ничего не изменится – они как и ранее смогут получать те же услуги на тех же условиях, которые предоставляет Ryanair. Перевод части флота на мальтийский сертификат сделан для оптимизации расходов на персонал и в рамках стратегии диверсификации деятельности.

В ближайшие дни Ryanair расширит маршрутную сеть из Италии в Украину до 11 направлений, по которым лоукост планирует выполнять 28 рейсов в неделю.

График рейсов Ryanair между Италией и Украиной:

Киев:

– Бергамо, с 6 июля 4 раза в неделю

– Рим (Фьюмичино), с 6 июля 5 раз в неделю

– Болонья, с 7 июля, 3 раза в неделю

– Катания, с 7 июля 2 раза в неделю

Львов:

– Болонья, с 6 июля 2 раза в неделю

– Бергамо, с 7 июля 2 раза в неделю

– Рим (Фьюмичино), с 8 июля 2 раза в неделю

Одесса:

– Болонья, с 6 июля 2 раза в неделю

– Бергамо, с 6 июля 2 раза в неделю

– Рим (Фьюмичино), с 8 июля 2 раза в неделю

Харьков:

– Бергамо, с 6 июля 2 раза в неделю

Как сообщил Центр транспортных стратегий, авиакомпания Flydubai с 8 июля возобновит регулярные полеты в Украину. В аэропорт Борисполь рейсом FZ 727 прилетит Boeing 737-800 Next Generation авиакомпании.

Рейсы Дубай—Киев будут выполнять три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 1 июля, Польша возобновила воздушное сообщение с Украиной. В украинскую столицу прибыли самолеты из Вроцлава, Варшавы и Кракова.