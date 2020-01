Дубай ушел под воду: отменены десятки рейсов. Видео

Объединенные Арабские Эмираты оказались под влиянием мощного циклона. Международный аэропорт Дубая затоплен.

Видео, которые сняли очевидцы и сотрудники аэропорта, демонстрируют залитые водой перроны и взлетно-посадочные полосы.

Десятки рейсов задерживаются как на вылет, так и на прилет.

"Работа аэропорта затруднена из-за сильного дождя и наводнения. Задержки рейсов, скорее всего, будут продолжаться в течение следующих 24 часов", - говорится в сообщении аэропорта.

