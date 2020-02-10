Доставка еды и заселение квартир: нелегалы начали оживлять Припять

Накануне открытия нового туристического сезона в Чернобыльская зона нелегальные проводники активно расширяют свой пакет услуг – делают ремонты в квартирах Припяти и даже организовывают доставку еды.

Владислав, один из неофициальных гидов, рассказал, что готов сопровождать туристов куда угодно, но стоить это будет 50 долларов в сутки за группу. Обычно в такую группу входит не более четырех человек, так как больше брать рискованно, пишут "Вести" (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца новости).

Чернобыльская зона отчуждения Pixabay

"В эту сумму входит только сопровождение и ночлежка на одной из наших баз. А вот питание придется нести с собой или заказывать в Припяти армейский сухой паек дополнительно. Дневная порция стоит 200 грн. Доставляют “закладками", – отметил он.

Чернобыльская зона отчуждения Pixabay

Другие пошли еще дальше. Блогеры из Луганска начали восстанавливать делать ремонт в заброшенных квартирах Припяти. В одной из них покрасили стены, побелили потолок и даже провели электричество. Правда на долго этого не хватило, ведь спустя месяц другие сталкеры обнаружили жилье и разрушили там все.

Сталкеры подсветили колесо обозрения Kreosan

Также блогеры подсветили колесо обозрения LED-лентой и даже провернули его, подключив механизм к колесу электровелосипеда.

Сталкеры запустили колесо обозрения Kreosan

По словам Антона Юхименко, главы компании Radioactive Team, которая занимается организацией туров в Чернобыльскую зону, нелегальные экскурсии пользуются большим спросом. Они проникают на запрещенную территорию, обходя охрану, несмотря на угрозу быть оштрафованным на 800 гривен. Также сейчас ведется работа над законопроектом об ужесточении ответственности для нелегалов – вплоть до уголовной.

Нелегальных туристов привлекают именно загрязненные места. Самым опасным Юхименко называет внутренности четвертого блока, а также больницу, медико-санитарную часть №126 и подвальное помещение, где все еще сохранилась одежда пожарных.

Чернобыльская зона отчуждения Pixabay

В то же время легальный бизнес в зоне развивается очень слабо из-за излишней бюрократии. По словам Юхименко, расширение маршрутов полностью зависит от властей. Сейчас есть 19 согласованных с государством маршрутов. За отклонение от них – санкции.

Но некоторые подвижки все же есть. Юхименко отметил, что признание в прошлом году Чернобыльской зоны отчуждения одним из приоритетных направлений для туризма вселяет надежду в официальных гидов. Так, недавно из Киева запустили полеты в Чернобыль на вертолете. За такое удовольствие придется заплатить 11 тысяч гривен с человека. Еще одним нововведением стал электронный браслет, по которому можно попасть зону. Кроме того, в конце 2019 года был запущен онлайн-сервис для подачи всех документом на посещение Чернобыльской зоны.

Чернобыльская зона отчуждения Pixabay

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году Чернобыльскую зону отчуждения посетили свыше 74 тысяч туристов. Большинство из них – граждане Великобритании.

На рост туризма повлиял мини-сериал "Чернобыль". Эпизоды для сериала снимались в Литве и Киеве.

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