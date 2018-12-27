Украинский певец отметил день рождения сына в рождественской Вене

Певец и меценат Владимир Дорош провёл семейные рождественские выходные в Вене. Вместе с детьми, сыном Николаем и дочерью Софией, исполнитель прогулялся по дворцу Шёнбрунн — летней резиденции Габсбургов. Как раз 22 декабря Николай Дорош встретил свой 24-й день рождения.

Дорош признаётся, что он неоднократно был в столице Австрии. Этот город не оставляет его равнодушным и по праву считается сердцем Европы. Почему для семейной поездки был выбран именно канун Рождества? По словам певца, в этот праздник Вена раскрывается во всей своей красоте и величии духа.

"Вена не просто прекрасна. Она потрясающая, великолепная; как будто объединяет прошлое с настоящим, великое с земным. Мне не просто нравится этот город и нравится здесь бывать. Я влюблён в Вену! Каждый уголок для меня здесь — как произведение искусства. Всегда здесь я ощущаю себя счастливым. Тем более — в такой бесценной компании, компании моих детей!", — комментирует артист.

В один из вечеров Дорош вместе с дочерью и сыном посетил Венскую государственную оперу. Классический репертуар здесь исполняют одни из лучших музыкантов мира, что очень вдохновляет дочь исполнителя Софию как пианистку.

Дорош с удовольствием рассказывает о своих детях и очень гордится их успехами:

"Мои дети — абсолютно не похожи по характеру, но при этом совершенно замечательные! Соня, исключительно благодаря собственным усилиям и таланту поступила в специализированную школу имени Лысенко, успешно там учится. Дочка виртуозно играет на фортепиано, и я необычайно горд за неё. Николай же, к моему огромному сожалению, музыкой не увлекается. Но он не по годам мудр! Мне нравится общаться с ним практически на равных и понимать, что многому он может научить меня, а не наоборот", — рассказал певец.