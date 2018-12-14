''Должен быть уникальным'': фотограф из Стамбула поделился снимками людей со всего мира

Фотограф из Стамбула Мустафа Канкая, который работает в Международном аэропорту Ататюрк, поделился снимками уникальных людей со всего мира.
Так, фотографии он обнародовал на сайте Bored Panda. Также он рассказал, что каждый день в воздушной гавани видит тысячи лиц из разных культур и разных стран. Именно это и вдохновило его на создание проекта "100 лиц 100 стран".
Фото: mustafa cankaya
Фото: mustafa cankaya
Фото: mustafa cankaya
Фото: mustafa cankaya
Также Мустафа поделился, что почти каждый день ходит транзитной зоной аэропорта, пытаясь найти "то самое" лицо.
Фото: mustafa cankaya
Фото: mustafa cankaya
"Человек, которого я решу сфотографировать, должен чем-то отличаться. Это может быть стрижка или платье, но самым важным является атмосфера между мной и ним", — объяснил Мустафа.
Фото: mustafa cankaya
Фото: mustafa cankaya
Фото: mustafa cankaya
Фото: mustafa cankaya
Отметим, что фотограф начал свой проект в марте 2018 года, и снял уже 125 портретов из 80 стран мира.
Фото: mustafa cankaya
Фото: mustafa cankaya
Фото: mustafa cankaya
Фото: mustafa cankaya
Фото: mustafa cankaya
Фото: mustafa cankaya
Фото: mustafa cankaya
Фото: mustafa cankaya
Фото: mustafa cankaya
Фото: mustafa cankaya
Фото: mustafa cankaya
Фото: mustafa cankaya
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