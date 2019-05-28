Добро пожаловать: при въезде в Китай у туристов будут проверять содержимое смартфонов

Китай решил ужесточить пропускной режим при въезде в страну. Теперь телефон туриста могут детально изучить, например, просмотреть сообщения в меседжерах и фотографии в галереях.

Таким образом китайские власти планируют выявлять путешественников, чьи реальные цели въезда в страну "не соответствуют категории оформленной визы", - пишет National Geographic.

Миграционная служба Китая на свое усмотрение сможет предпринимать к туристам "соответствующие меры выборочного контроля", в частности, индивидуальное собеседование и проверку содержимого телефонов. Ко второму пункту относятся: фото- и видеоматериалы, электронные документы, переписки в мессенджерах (WhatsApp, Viber, WeChat и других).

В случае обнаружения компрометирующей, по мнению китайской стороны, информации, владельцу телефона запретят въезд на территорию страны.

По новым правилам турист, в отношении которого принято такое решение, препровождаются в специальное помещение, доступа к которомуу консульских должностных лиц или представителей авиакомпании нету. Питание "сомнительному путешественнику" предоставляется однократно.

После решения о запрете на въезд в Китай туриста ближайшим рейсом выпроводят в страну, из которой он прибыл.

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