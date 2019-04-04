До $70 тысяч: в Париже продадут ''самый известный револьвер в истории искусства''

На аукцион в Париже выставят 7-миллиметровый револьвер Лефоше. Пистолет называют "самым известным оружием в истории искусства", а его предварительная стоимость составляет от 45 до 70 тыс. долларов.

Как пишет Telegram-канал "СОЛЬ", предполагается, что именно из этого пистолета в июле 1890 года подстрелил себя художник Винсент Ван Гог.

Отмечается, что в 1965 году револьвер нашел фермер на поле неподалеку от местечка Овер-сюр-Уаз во Франции. Там художник провел последние месяцы жизни. Очевидно, пистолет нашли на том самом месте, где он решил покончить с собой.

Винсент Ван Гог предпринял попытку самоубийства 27 июля 1890 года, на тот момент ему было 37 лет. Художник выстрелил себе из револьвера в грудь, свидетелей не было.

Автопортрет Винсента Ван Гога

Ранение оказалось смертельным, хотя умер Ван Гог лишь 30 часов спустя. Покончить жизнь самоубийством постимпрессионист решил на пшеничном поле, в котором часто рисовал.

Как писал ранее OBOZREVATEL, жевательная резинка бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед"сэра Алекса Фергюсона была продана на интернет-аукционе eBay за баснословную сумму.

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