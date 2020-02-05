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7 февраля • обновлено в 08:35
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Комаров вернулся из Китая и рассказал всю правду о коронавирусе

62.5т
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Ведущий шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров рассказал публике всю правду о смертельном коронавирусе после возвращения из длительной поездки в Китай.

Чтобы ответить сразу на все вопросы поклонников, он записал видеообращение на своей странице в Instagram.

Комаров вернулся из Китая и рассказал всю правду о коронавирусе
"Передам главный месседж от моих друзей-китайцев, с которыми я на связи почти каждый день: не паникуйте. Это разновидность гриппа. У нас в стране вероятность появления этого вируса ничтожно мала. А симптомы похожи на обычный грипп (от которого у нас тоже каждый год погибает много людей, если запустить болезнь). Поэтому если приболели, а в зимний период у нас это обычное дело, – не впадайте в панику, не проводите болезнь "на ногах". Побудьте дома и пейте больше жидкости и чая. Вызовите врача". – сказал Комаров.
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По словам ведущего, очень важно не вестись на провокации людей, которые предлагают лекарства от коронавируса или прививки:

"Не верьте, если у нас кто-то уже предлагает вам лекарства или прививки от коронавируса. Даже диагностику пока можно провести только в Китае, у нас ее еще нет. Еще раз – не паникуйте. Главное – сильный иммунитет. Дышите свежим воздухом. Занимайтесь спортом. Ешьте натуральные продукты. Мойте руки. И все будет хорошо"
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В целом, Комаров настроен позитивно и не сомневается, что Китай в скоро времени ликвидирует опасный вирус:

"Лично я, проведя много времени в этой стране, просто не сомневаюсь, что Китай справится с коронавирусом в максимально короткие для этого сроки".
Комаров вернулся из Китая и рассказал всю правду о коронавирусе

Как писал ранее OBOZREVATEL, коронавирус убил уже 490 человек, заражено более 24 тысяч.

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Автор
Юрко Медянык
Место
Китай
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Yaniv Andriy
Yaniv Andriy
Кожного разу, коли з'являється новий вірус пригадую жулю тимошенницю - піар та відмивання бабла на істериці навколо свинного грипу))) це для прихильників цієї шахрайки, щоб незабували придурки за кого голосують!
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Вывод такой. Идиотам, таким, как Комаров вирус не страшен. Весь мир просто не знает о том, что говорит "гений" Комаров. Что всполошились от простого гриппа?
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Пiсерот Miхась
Пiсерот Miхась
А ведь не расскажут кастрюлям, що Великая Россия вывозит и лечит украинцев из Китая!
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