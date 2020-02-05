Комаров вернулся из Китая и рассказал всю правду о коронавирусе

Ведущий шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров рассказал публике всю правду о смертельном коронавирусе после возвращения из длительной поездки в Китай.

Чтобы ответить сразу на все вопросы поклонников, он записал видеообращение на своей странице в Instagram.

"Передам главный месседж от моих друзей-китайцев, с которыми я на связи почти каждый день: не паникуйте. Это разновидность гриппа. У нас в стране вероятность появления этого вируса ничтожно мала. А симптомы похожи на обычный грипп (от которого у нас тоже каждый год погибает много людей, если запустить болезнь). Поэтому если приболели, а в зимний период у нас это обычное дело, – не впадайте в панику, не проводите болезнь "на ногах". Побудьте дома и пейте больше жидкости и чая. Вызовите врача". – сказал Комаров.

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По словам ведущего, очень важно не вестись на провокации людей, которые предлагают лекарства от коронавируса или прививки:

"Не верьте, если у нас кто-то уже предлагает вам лекарства или прививки от коронавируса. Даже диагностику пока можно провести только в Китае, у нас ее еще нет. Еще раз – не паникуйте. Главное – сильный иммунитет. Дышите свежим воздухом. Занимайтесь спортом. Ешьте натуральные продукты. Мойте руки. И все будет хорошо"

В целом, Комаров настроен позитивно и не сомневается, что Китай в скоро времени ликвидирует опасный вирус:

"Лично я, проведя много времени в этой стране, просто не сомневаюсь, что Китай справится с коронавирусом в максимально короткие для этого сроки".

Как писал ранее OBOZREVATEL, коронавирус убил уже 490 человек, заражено более 24 тысяч.

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