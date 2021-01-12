Для украинцев ввели новые правила ПЦР-тестирования при поездке в Англию

София Ковнир Новости 15:32, 12.01.2021 Обновлено: 16:06, 12.01.2021

С 15 января украинцев обязывают делать тестирование на коронавирус перед поездкой в Англию. Его нужно провести не ранее чем за три дня до вылета.

Соответствующее заявление сделало Посольство Британии в Украине на своей странице в Facebook. Так, тест должен быть осуществлен методом ПЦР или эквивалентным диагностическим стандартом.

Кроме того, вскоре пассажиры и перевозчики получат инструкции относительно требований к тестам и формату результатов.

Также в ближайшее время должны объявить о новых правилах прибытия в Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию.

Отметим, что пассажиры, прибывающие из стран, не входящих в правительственный перечень транспортных коридоров, должны самоизолироваться на 10 дней, независимо от результатов тестов.

Украинцев обязывают делать тестирование на коронавирус
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Шри-Ланка с 21 января открывает аэропорты для туристов. Коммерческие рейсы возобновятся уже 23 января. Отдыхающие смогут посетить множество интересных мест только с отрицательным тестом на коронавирус.

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