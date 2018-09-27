''Дикие люди'': Притула показал любопытное видео из путешествия в Германию

Популярный украинский ведущий Сергей Притула показал видео, которое снял в Германии. Мужчина удивился количеству теннисных кортов и волейбольных полей в одном из жилых районов.

Он отметил, что немцы "дикие люди", так как вместо того, чтобы застроить все многоэтажками оставили множество свободного пространства. Видео Притула разместил на своей странице в Facebook.

"Смотрите, я насчитал тут 13 теннисных кортов и 17 волейбольных полей. Снести бы это все и построить нормально. Смотрите, тут можно квартал высотками застроить. Что за дикие, нецивилизованные люди. Я не понимаю", - сказал Притула на видео.

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