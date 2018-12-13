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Девственность — за билет: россиянка удивила СМИ секс-объявлением

2.8тЧитать материал на украинском

18-летняя Лилия из Курска (Россия) выложила на сайте Avito объявление о продаже девственности.

Так, она готова была обменять необычный товар на 14 тысяч рублей или Vip-билет на местный маркетинговый форум. Об этом сообщает Life.ru.

"Продам девственность за VIP-билет на любимого спикера. Хочу научиться бизнесу, надеюсь, меня заметят", гласит текст объявления на Avito.

Девственность — за билет: россиянка удивила СМИ секс-объявлением

По словам издания, когда с девушкой связались журналисты она подтвердила, что объявление реальное.

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"Я перепробовала много вариантов, чтобы получить билет, я пробовала достучаться до организаторов, пробовала найти деньги, но стоимость билета выше моей зарплаты, поэтому я остановилась на этом варианте", прокомментировала Лилия.

Отметим, что к счастью, все же нашлись люди, которые просто подарили девушке желанный билет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Египте девушка продала в интернете своего бывшего парня. Она разместила объявление в разделе "животные". Египтянка была согласна на любую сумму, которую ей предложат.

Место
РоссияКурск
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Dell Alex
Dell Alex
"Отметим, что к счастью,..." Почему к счастью? И вообще - деваха реально добивается своей цели. Пробует разные способы и не наступает при этом никому на головы. У нее бы поучиться "журналистам" и иждивенцам, орущим "дайте" и ноющим, что для них "не сделали". А, ну да, еще есть ханжи-нищеброды, которые будут охать и ахать...
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минин евген
минин евген
какие смешные у кацапов бляди.
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Добрыня Егорыч
Добрыня Егорыч
минин евген, Ну если она девственница, то значит не бл*дь. Она не замужем, нет ни какой обязанности, потому вольна поступать как ей хочется. Почему, в 21 веке, нас до сих пор шокируют люди которые внутренне раскрепощены ?? Пусть все живут как им хочется, если это не нарушает УК.
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Dell Alex
Dell Alex
минин евген, более 50% женщин таковы (на пост-советском пространстве - более 90%), но все упорно делают вид, что это не так )) таково устройство общества...
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