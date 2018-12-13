Девственность — за билет: россиянка удивила СМИ секс-объявлением

18-летняя Лилия из Курска (Россия) выложила на сайте Avito объявление о продаже девственности.

Так, она готова была обменять необычный товар на 14 тысяч рублей или Vip-билет на местный маркетинговый форум. Об этом сообщает Life.ru.

"Продам девственность за VIP-билет на любимого спикера. Хочу научиться бизнесу, надеюсь, меня заметят", — гласит текст объявления на Avito.

По словам издания, когда с девушкой связались журналисты — она подтвердила, что объявление реальное.

"Я перепробовала много вариантов, чтобы получить билет, я пробовала достучаться до организаторов, пробовала найти деньги, но стоимость билета выше моей зарплаты, поэтому я остановилась на этом варианте", — прокомментировала Лилия.

Отметим, что к счастью, все же нашлись люди, которые просто подарили девушке желанный билет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Египте девушка продала в интернете своего бывшего парня. Она разместила объявление в разделе "животные". Египтянка была согласна на любую сумму, которую ей предложат.