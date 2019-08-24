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"Дети и мама в крови": на российском курорте произошло ЧП с туристами

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На российском курорте "Роза Хутор" в Краснодарском крае пострадали иностранные туристы, решившие прокатиться на аттракционе.

По данным Telegram-канала Mash, ЧП с семьей с детьми произошло на родельбане – экстремальные летние санки (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Аттракцион родельбан на "Розе Хутор"

Аттракцион родельбан на "Розе Хутор"

Кадр из видео

Причиной аварии послужила непогода. Пока семья каталась на горках, внезапно пошел дождь, а в такое время кататься строго запрещено по технике безопасности.

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"Тормоза не сработали – крики, скрежет, сильный удар в станцию подъемника. По словам очевидцев, и дети, и их мама — в крови, но их жизни ничто не угрожает", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле в курортном городе Бердянск 4-летний ребенок упал с горки на бетон, в результате чего был госпитализирован с тяжелыми травмами.

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Место
Россия
Теги
туристы туризм путешествия Новости России
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