"Дети и мама в крови": на российском курорте произошло ЧП с туристами

На российском курорте "Роза Хутор" в Краснодарском крае пострадали иностранные туристы, решившие прокатиться на аттракционе.

По данным Telegram-канала Mash, ЧП с семьей с детьми произошло на родельбане – экстремальные летние санки (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Аттракцион родельбан на "Розе Хутор" Кадр из видео

Причиной аварии послужила непогода. Пока семья каталась на горках, внезапно пошел дождь, а в такое время кататься строго запрещено по технике безопасности.

"Тормоза не сработали – крики, скрежет, сильный удар в станцию подъемника. По словам очевидцев, и дети, и их мама — в крови, но их жизни ничто не угрожает", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле в курортном городе Бердянск 4-летний ребенок упал с горки на бетон, в результате чего был госпитализирован с тяжелыми травмами.

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