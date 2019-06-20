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Десятки тысяч 18-летних отправят в бесплатный тур по Европе

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Еврокомиссия предоставит молодым европейцам возможность бесплатно отправиться в путешествие.

По данным "ЕвроПульс", с 1 августа 2019 года по 1 января 2020 года 20 тысяч человек смогут провести время в разных странах ЕС, чтобы открыть для себя местные обычаи и культуру.

В рамках программы Discover EU участникам оплатят дорогу и проживание. От молодых путешественников требуется только поделиться впечатлениями, например, ведя дневник в соцсетях или презентацию.

Туризм (иллюстрация)

Туризм (иллюстрация)

pixabay

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Проект был запущен год назад в честь года Европейского культурного наследия. Уже прошло три волны. За все время организаторы получили больше 275 тысяч заявок, и около 50 тысяч юных европейцев получили возможность отправиться в бесплатное путешествие.

Путешествия

Путешествия

pixabay

Претенденты должны составить план поездки и написать эссе. Участникам предлагается посетить до 4 стран ЕС. Заявки принимались как от одного 18-летнего европейца, так и от группы до пяти человек. Участники получат доступ к онлайн-поддержке, где они смогут узнать о так называемом устойчивом туризме – путешествии с минимальным влиянием на экосистему.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее туристический портал TripAdvisor составил рейтинг лучших маршрутов для путешествий в 2019 году, куда вошли Рим, красивые места в Великобритании и еще девять направлений.

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Теги
Путешествия по Европепутешествия туризмЕвропейская Комиссия
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Petrova Kristina
Petrova Kristina
У миллионов украинских гастарбайтеров уже давно бесплатный тур по Европе и России
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