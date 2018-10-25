Даже есть цена за убийство: путешественник Комаров назвал самую коррумпированную страну

Чем больше украинский телеведущий Дмитрий Комаров, автор проекта "Мир наизнанку" путешествует по миру, тем больше осознает, что в Украине все далеко не так плохо.

На это путешественник указал в интервью "Новому времени", вспомнив о самой коррумпированной стране в мире, которой видит Камбоджу. По словам Комарова, в Камбодже можно запросто откупиться даже за убийство человека.

Дмитрий Комаров Фото: viva.ua

"Десять тысяч долларов, если ты сбил человека. Отдаешь десять тысяч долларов - и тебя отпускают. Это было у иностранцев, которые были там в экспедиции. Они сбили местного жителя. Им просто сказали: "Десятка" - тариф стандартный", - вспомнил ведущий.

Мнение о том, что Камбоджа является наиболее коррумпированной страной Комаров подкрепил словами знакомого.

"У меня там есть товарищ, миллионер Коля Дорошенко, которого мы показывали в нашей программе. Он, как большой бизнесмен, гражданин Камбоджи и член правящей партии рассказывал многое. Сказал: "Дима, цена есть просто у всего". И когда его посадили в тюрьму, за него другой человек - его враг - дал 250 тысяч генеральному прокурору. Я говорю: "А ты, Коля, можешь дать 300 тысяч долларов, чтобы тебя освободили?" Он говорит: "Я могу дать 300, но он даст 500, а у него состояние больше", - добавил Комаров.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Дмитрий Комаров раскрыл секреты нового сезона своей программы "Мир наизнанку".