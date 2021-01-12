Дантес рассказал о минусах и плюсах отдыха на Бали

София Ковнир Новости 10:37, 12.01.2021

Украинский певец, супруг исполнительницы Нади Дорофеевой Владимир Дантес поделился с поклонниками своими впечатлениями об отдыхе на Бали.

По его словам, на острове есть много странностей. Соответствующий пост знаменитость опубликовал на своей странице в Instagram.

Первое, на что обратил внимание певец, это туалетная бумага. Как рассказал музыкант, на Бали она однослойная, просто папирусная, а из-за высокой влажности, превращается "в руку".

Кроме того, на острове много муравьев и прочей живности. Так, Дантеса пугают гекконы, которые, по его мнению, являются "местными арендодателями".

"Паучки, жучки и т.д. Все кажется абсолютно нормальным. Даже к летучим мышам куда меньше вопросов, чем в Киеве", – отметил знаменитость.

Дантес на отдыхе на острове Бали
Instagram Владимира Дантеса

По поводу еды певец сообщил, что на Бали она заточена под завтраки и бранчи. По словам мужчины, здесь можно пообедать и поужинать, но не всегда вкусно.

"Есть много веганских заведений, но я не могу судить о них должным образом. Большой плюс – мясо вообще не хочется есть. Зато фрукты залетают лихо", – подчеркнул Дантес.

Он добавил, что главное преимущество Бали – это разнообразные локации для фотографий.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес на Бали
Instagram Владимира Дантеса

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица и телеведущая Регина Тодоренко сообщила, что едва не утонула во время отдыха на Бали. Это произошло, когда знаменитость занималась серфингом.

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